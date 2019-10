Rosenheim - Die Bundespolizei hat sich am Mittwoch stundenlang mit einem 42-Jährigen beschäftigen müssen. Der Mann benahm sich am Grenzübergang völlig daneben. Was mit seiner Einreisekontrolle auf der A93 bei Kiefersfelden begonnen hatte, endete mit Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wie die Bundespolizei meldet.