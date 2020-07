Mit diesen Übungen hält sie sich fit Sarah Harrison: So viel Sport treibt sie in der Schwangerschaft

Durchleben Sie Ihre zweite Schwangerschaft anders als die erste? Was sind die Unterschiede?

Sarah Harrison: Jede Schwangerschaft ist anders und man erlebt sie anders. In der zweiten Schwangerschaft bin ich nicht mehr unwissend, sondern weiß, was auf mich zukommt. Ich hatte jetzt noch mehr Respekt davor. Die Zeit verfliegt auch viel schneller, da ich noch ein kleines Kind zuhause habe, das mich auf Trab hält und ich sehe einiges nicht mehr so streng wie bei der ersten Schwangerschaft.