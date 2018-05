Die App ermittelt, welcher "Isartiger" am schnellsten da ist

In der Praxis sieht das so aus: In der Handy-App zum Dienst muss man sich registrieren; über sie bezahlt man auch. Öffnet man während der Fahrzeiten der Isartiger die App, ermittelt sie per GPS den Standort und erstellt aus ihm und dem Zielort die kürzeste Strecke. Einsteigen kann man jedoch nicht überall, sondern nur an einer Haltestelle von U-Bahn, Bus oder Tram.