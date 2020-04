Mit dem Partner als Fitnessgerät Diese Pärchen-Workouts für zu Hause halten in der Quarantäne fit

Liegestütz und High Five

Beide Partner gehen einander zugewandt in eine Liegestützposition, Handflächen am Boden, Arme gestreckt. Dann im Wechsel überkreuz die Hand des Partners abklatschen.

Sit-ups

Beide Partner sitzen sich mit aufgestellten Beinen gegenüber. Oberkörper mit gestreckten Armen zum Boden absenken, Arme hinterm Kopf ablegen. Gleichzeitig aufrichten und oben abklatschen. Wer mag, baut einen Ball in die Übung ein: Einfach abwechselnd die Sit-ups durchführen und den Ball hin und her spielen.

Nach vorne kippen

Beide Partner positionieren sich hintereinander. Der vordere geht in den Kniestand und überkreuzt die Arme vor der geraden Brust an. Der hintere fixiert die Beine des Vordermanns am Boden. Dann senkt die kniende Person den Oberkörper langsam so weit wie möglich nach vorne, mit Blick Richtung Boden.

Brustpresse

Mit etwas Abstand gegenüber voneinander aufstellen, Füße etwa schulterbreit, die Hände des Gegenübers fassen. Nun den Körperschwerpunkt leicht nach vorne verlagern und synchron die gestreckten Arme nach außen führen. Mit weiterhin gestreckten Armen zurück in die Ausgangsposition drücken.

Dehnübungen

Auch effektiv dehnen klappt bestens zu zweit. Für Brust, Rücken und Schulterpartie hüftbreit mit etwas Abstand gegenüber voneinander aufstellen, Oberkörper nach vorne beugen, Hände des Partners greifen und dann den Oberkörper in Richtung Boden drücken.

Für die Oberschenkel im Grätschsitz oder mit gestreckten parallelen Beinen gegenüber sitzen, Füße gegeneinander pressen, gegenseitig an den Unterarmen fassen. Abwechselnd den Partner in seine Richtung ziehen und den eigenen Oberkörper dabei nach hinten bewegen.