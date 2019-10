Mit dem "Entkräfter Pro Max" Joko und Klaas setzen ein Zeichen gegen Populismus

Die Moderatoren Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) haben ihre am Dienstag in "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnene Sendezeit genutzt, um in einer Art Teleshopping-Sendung eine Weltneuheit vorzustellen - und damit gleichzeitig ein Zeichen gegen Populismus zu setzen. In "Joko & Klaas Live" präsentierten die beiden am Mittwoch den "Entkräfter Pro Max".