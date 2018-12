Unterschleißheim - Am Sonntag (16. Dezember) hat eine Bande versucht eine Gaststätte um ihre Einnahmen zu bringen. Wie die Polizei berichtet, kamen gegen 22.35 Uhr sechs Personen in das Lokal in Lohhof - zwei Frauen (25 und 40) und vier Männer (22, 25, 29 und 30).