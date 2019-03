Anders bei delinski. Denn hier profitiert auch die Gastronomie. Zum einen bedeutet eine bessere Auslastung mehr Gewinn, zum anderen erschließt delinski den Restaurants neue Zielgruppen, vor allem auch jüngere. Und das ist wiederum gut fürs Geschäft.

delinski Konzept ist in Wien schon überaus erfolgreich

Dass dieser Plan aufgeht, beweist der Erfolg von delinski in Wien. Dort ist das System schon extrem erfolgreich. 2018 konnten etwa 250.000 Feinschmecker an über 370 Partner-Restaurants vermittelt werden. „Wir glauben, in München wird es genauso einschlagen“, freut sich der Geschäftsführer. „Seit Dezember 2018 sind wir in Gesprächen mit Münchner Gastronomen. Bis jetzt konnten wir schon 50 der besten Restaurants der Stadt mit unserem Konzept begeistern.“

So ist es bereits seit Ende Januar möglich, freie Tische im Paulaner am Nockherberg zu buchen. Auch das Pure Wine & Food oder das Blitz Restaurant werden für Reservierungen von Feinschmeckern zur Verfügung stehen und in der Nähe der Universität wartet das „The Italian Shot“ mit knuspriger Pizza auf Genießer. „Bis Ende 2019 wollen wir von 50 auf über 600 Partner-Restaurants wachsen“, sagt David Savasci.

www.delinski.com