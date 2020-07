Mit "Book Club" im Free-TV Was macht eigentlich Oscarpreisträgerin Diane Keaton?

Heiße Dates vor aber nicht abseits der Kamera

Diane Keaton denkt noch nicht an die Schauspiel-Rente, sondern ist nach wie vor auf der großen Leinwand und dem TV-Bildschirm anzutreffen. Am heutigen Montag (6. Juli) ist sie in der romantischen Komödie "Book Club - Das Beste kommt noch" (Das Erste, 20:15 Uhr) zu sehen. An der Seite ihrer Schauspielkolleginnen Jane Fonda (82), Mary Steenburgen (67) und Candice Bergen (74) zeigt Keaton, was es jenseits der 60 noch zu erleben gibt. Vor allem in Sachen Liebesleben ist noch einiges geboten. So fängt Keatons Figur, die verwitwete Diane, eine leidenschaftliche Romanze mit dem Piloten Mitchell (Andy García, 64) an.