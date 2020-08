Mit Blake Lively Ryan Reynolds bereut Hochzeit auf ehemaliger Sklaven-Plantage

Im Interview mit dem Magazin "Fast Company" erklärte der kanadisch-US-amerikanische Schauspieler, dass er und Lively die Heirat an dem Standort nachträglich als eine "Schande" betrachten würden. Hochzeiten in alten Herrenhäusern der Südstaaten sind schon lange mehr als umstritten. "Es ist etwas, das uns immer zutiefst und vorbehaltlos leidtun wird", so Reynolds. Der "Deadpool"-Darsteller verriet, dass er und seine Frau im Vorfeld nicht gründlich genug über die "verheerende" Geschichte der Örtlichkeit nachgedacht hatten. "Es ist unmöglich, sich zu versöhnen. Was wir damals sahen, war ein Hochzeitsort auf Pinterest. Was wir danach sahen, war ein Ort, der auf einer verheerenden Tragödie aufgebaut war", sagte der Hollywood-Star weiter.