Der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis sei in seinem Auto fast zehn Minuten lang mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde vor einem Streifenwagen geflohen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf seiner Fahrt durch den Westen der Stadt und den angrenzenden Landkreis habe er mehrere rote Ampeln überfahren, hieß es weiter. In Gräfelfing ließ der Mann seinen Wagen stehen und setzte die Flucht zu Fuß fort. Kurz darauf konnte er von den Polizeibeamten festgenommen werden.