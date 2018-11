Mit bewegender Rede Michael Bublé enthüllt Stern auf dem Walk of Fame

Endlich hat auch der Jazz- und Schmuse-Sänger Michael Bublé (43) seinen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Am Freitag enthüllte der Kanadier das neue Schmuckstück und hielt gleichzeitig eine kurze Rede. Natürlich kam er nicht komplett ohne Werbung für sein neues Album "love" aus, das zufälligerweise am selben Tag in die Läden kam: "Je länger ich lebe, umso mehr realisiere ich, dass Liebe nicht umsonst ist. Liebe hat ihren Preis. Je mehr du liebst, umso mehr wirst du verletzt."