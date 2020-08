Mit "Bergdoktor"-Star Hans Sigl Sarah Lombardi sitzt in Jury der neuen Musikshow "Pretty in Plüsch"

Neuer TV-Job für Sarah Lombardi ("Te Amo Mi Amor"): Die 27-Jährige gehört der dreiköpfigen Jury der neuen Sat.1-Sendung "Pretty in Plüsch" an. Gemeinsam mit "Der Bergdoktor"-Star Hans Sigl (51) wird die Sängerin in der Primetime-Musikshow Duette bewerten, die zusammen von Puppen-Charakteren und Promis performt werden. Der Name des dritten Jurymitglieds ist noch nicht bekannt.