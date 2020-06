Mit bearbeitetem Foto Angelina Pannek kontert Kritik an ihrem After-Baby-Body

Mitte Juni hat Angelina Pannek (28) ihr erstes Kind entbunden. Kürzlich zeigte die Ehefrau von Sebastian Pannek (33) dann ihren After-Baby-Body auf Instagram und wunderte sich in einer Story über ihren fast flachen Bauch: "Wo ist bitte mein Bauch hin?" Sie finde es "krass, was der Körper macht und wie schnell sich das alles zurückentwickelt". Ein Post, der offenbar viele Kritiker auf den Plan rief. Die gemeinen Kommentare will die 28-Jährige aber offenbar nicht unkommentiert lassen und konterte diese mit einem ironischen Post.