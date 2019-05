Prinz Frederic von Anhalt kennt Dorothee Bär

Abends besuchte er das Luxus-Restaurant Borchardt - und traf zufällig Doro Bär. "Sie saß alleine am Tisch. Ich habe mich so gefreut, sie wiederzutreffen." Woher kennt sich denn das auf den ersten Blick so ungleiche Duo? Der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (1917-2016) zur AZ: "Doro kenne ich aus jungen Jahren. Wir sind uns oft über den Weg gelaufen, sie war jung und hübsch - wie heute noch. Ich habe in meiner Zeit in München immer viel geflirtet. Aber mit den bayerischen Mädels hat es nie geklappt."