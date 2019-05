Mit Babybauch auf dem roten Teppich Blake Lively und Ryan Reynolds: Baby Nummer drei ist unterwegs

Bei der US-Premiere von "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" (Dt. Kinostart 9. Mai) in New York stand der Film nicht mehr im Mittelpunkt, als Blake Lively (31, "Gossip Girl") mit Ehemann Ryan Reynolds (42, "Deadpool 2") auftauchte. In dem gelben, enganliegenden Kleid der Schauspielerin war nicht zu übersehen, dass sie schwanger ist. Über ihrem Babybauch trug sie einen Gürtel, der zu einer Schleife gebunden war, und die deutliche Rundung zusätzlich betonte.