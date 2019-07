Mit Ausgabe 193 ist Schluss "The Walking Dead": Comic-Vorlage endet überraschend nach 16 Jahren

Einer der denkwürdigsten Momente von "The Walking Dead" trug sich in der Serie im Finale der zuletzt abgelaufenen Staffel neun zu. Zum Vergleich: Besagtes Massaker durch die Schurkin Alpha findet bei der Vorlage in Ausgabe 144 statt. Damit haben die Serienschöpfer also noch rund 50 Ausgaben des Comics zur Verfügung. Bliebe es bei dem bisherigen TV-Output, wären das also wohl noch einmal drei Staffeln bis zum Serienfinale.