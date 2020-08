Mit Amira und Oliver Pocher Noch mehr Folgen für "Pocher - gefährlich ehrlich"

Seit 15. Mai ist "Pocher - gefährlich ehrlich" bei RTL auf Sendung. Und das bleibt bis in den Herbst hinein so. Wie der Kölner Privatsender am Mittwoch (5. August) mitteilt, erhält die Late-Night-Show mit Comedian Oliver Pocher (42) und seiner Frau Amira als Sidekick zehn weitere neuen Folgen. Diese werden nahtlos nach Staffel zwei ausgestrahlt.