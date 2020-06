Mit Abstand in den Hafen der Ehe Diese Stars gaben sich trotz Corona-Pandemie das Jawort

Nachdem Stefan Mross (44) seiner Anna-Carina Woitschack (27) die Frage aller Fragen bereits Ende 2019 vor laufenden TV-Kameras gestellt hatte, ging er den Bund der Ehe ebenfalls vor einem Millionenpublikum an den Bildschirmen ein. In der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" sagten die beiden am 6. Juni Ja zueinander, als Trauzeuge fungierte Moderator Florian Silbereisen (38). Eigentlich hatten Mross und Woitschack ihre Hochzeit bereits für Anfang März geplant.

Dennis Quaid brannte nach Santa Barbara durch

Anfang des Monats brannten US-Schauspieler Dennis Quaid (66, "The Day After Tomorrow") und Laura Savoie (26) gemeinsam durch, wie sie dem Magazin "People" verrieten. Das Paar, das seit dem vergangenen Oktober verlobt war, schloss den Bund der Ehe am 2. Juni nur im Beisein eines Pastors im kalifornischen Santa Barbara. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatten die beiden eine Trauung im April auf Hawaii geplant, eine große Feier mit Familie und Freunden hätte auf dem amerikanischen Festland in Nashville stattfinden sollen.

Die Gerüchteküche zum Brodeln brachte Ende April Angelina Pannek (28), als sie ihren Mädchennamen Heger in Pannek umänderte und ein Foto postete, das sie in einem cremefarbenen Kleid zeigte. Wenig später folgte die Bestätigung der Hochzeit mit Sebastian Pannek (33): Die beiden "Der Bachelor"-Stars teilten jeweils einen Schnappschuss vom großen Tag auf ihren Instagram-Profilen. Bei der Zeremonie seien wegen der Corona-Krise nur "Familienmitglieder und Trauzeugen [...] mit gehörigem Sicherheitsabstand" dabei gewesen, verriet das Paar. Seit Kurzem sind die Panneks zudem Eltern, ihr erstes gemeinsames Kind kam Mitte Juni zur Welt.

Bindi Irwin ist "dankbar" für ihre "nicht perfekte" Hochzeit

Ohne Familie und Freunde, aber bestärkt durch den Zuspruch ihrer Lieben, heiratete Ende März Bindi Irwin (21). Die Tochter des verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (1962 - 2006) gab ihrem Freund Chandler Powell (23) auf dem Gelände des Australia Zoo das Jawort. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie sitzend im weißen Brautkleid neben ihrem frisch angetrauten Ehemann zeigt. Dazu schrieb sie: "Trotz allem haben wir geheiratet und ich werde für immer dankbar sein." Die Dinge seien zwar nicht perfekt gewesen, aber so sei "das Leben" nun mal.

Kurz und knapp bestätigte auch "Der Nanny"-Schauspieler Tim Sander (41) im März seine Hochzeit mit der Mutter seiner Tochter. "Wir haben es getan!", schrieb der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller neben ein Instagram-Foto, das ihn und seine Frau während der standesamtlichen Trauung zeigt. Außerdem fügte Sander seinem Post den Hashtag "#liebeinzeitenvoncorona" hinzu.