Mit 94 Jahren Star aus "Serpico" und "Amistad": Allan Rich ist gestorben

Der US-Schauspieler Allan Rich (1926-2020) ist am Samstag im Alter von 94 Jahren in einem Heim für betreutes Wohnen in der US-Stadt Englewood, im Bundesstaat New Jersey, verstorben. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf seine Familie. Der langjährige Schauspieler habe demnach an einer vorangeschrittenen Demenzerkrankung gelitten.