Mit 91 Jahren verstorben Paris Hilton trauert um ihren Großvater Barron

Seine Meinung war ihr wichtig

Schon in ihrer Kindheit habe sie stets zu ihm aufgeblickt und ihn als ihren Mentor wahrgenommen, schreibt Hilton weiter. "Ich wollte ihn immer stolz machen. Im letzten Gespräch, das wir vor einigen Tagen führten, habe ich ihm gesagt, was für einen Einfluss er auf mein Leben hatte. Sein Geist, Herz und Vermächtnis werden in mir weiterleben."