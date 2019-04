Mit 90 Jahren verstorben Wichtige Termine ließ sich Merkels Mutter nicht entgehen

Nicht zuletzt war Kasner dabei, als Merkel im Februar von ihrer Heimatstadt Templin zur Ehrenbürgerin ernannt wurde. Schon vor dem Eintreffen der Bundeskanzlerin habe ihre Mutter sich dort eingefunden, wie es in der "SZ" heißt. Heiter habe die passionierte Latein- und Englischlehrerin noch erzählt, dass sie weiterhin Englisch-Kurse an der Volkshochschule des Städtchens gebe. Bundeskanzlerin Merkel habe ihre Mutter häufig an Wochenenden besucht, zuletzt habe sich die Politikerin allerdings verstärkt - und unbemerkt vom öffentlichen Trubel - um ihre Mutter kümmern müssen, da die 90-Jährige vor wenigen Wochen erkrankt sei.