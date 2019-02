Mit 77 verstorben "Geliebt und vergöttert": Der Abschied von Bruno Ganz

Der ehemalige Bundespräsident der Schweiz, Alain Berset, äußerte sich ebenfalls schon zu dem großen Verlust: "Selbst in den boshaften Rollen schimmert bei Bruno Ganz und seinen Charakteren immer Menschlichkeit durch. Das macht sein Wirken und Werk so bedeutsam, weil es differenziert und dadurch verstörend wirkt. Er spielte die Rolle nicht, er lebte sie", erklärte Berset in einer Mitteilung.