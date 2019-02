Mit 77 Jahren verstorben Bruno Ganz ist tot: Das waren seine bedeutsamsten Rollen

Auch international arbeitete Ganz mit berühmten Regisseuren zusammen, etwa Ridley Scott in "The Counselor" (an der Seite von Michael Fassbender und Brad Pitt) oder "Der Vorleser", für den Hauptdarstellerin Kate Winslet einen Oscar gewann. Zuletzt war Ganz in Lars von Triers skandalträchtigen Mörderfilm "The House That Jack Built" zu sehen.