An der Erfahrung dürfte es zumindest nicht scheitern. Der heute 70-Jährige ist bereits seit 1984 Trainer, hat 20 Stationen hinter sich und arbeitete unter anderem in Südkorea, dem Iran oder der Slowakei. Die mit Abstand erfolgreichste Zeit hatte Lorant allerdings beim TSV 1860, den er während seiner neunjährigen Amtszeit von der dritten Liga zurück in die Bundesliga führte.