Mit 69 Jahren Endlich Oma! Meryl Streep freut sich über ihr erstes Enkelkind

Auch Mamie Gummer verdient sich ihre Brötchen als Schauspielerin. Tatsächlich stand sie 1986 im Alter von gerade einmal drei Jahren erstmals vor der Kamera, in der Filmkomödie "Sodbrennen" mit Jack Nicholson (81) und... Mama Meryl. Ihr Film "Seperation" befindet sich aktuell in der Postproduktion, zudem war Gummer zuletzt in der dritten Staffel der HBO-Serie "True Detective" unter anderem an der Seite des inzwischen zweifachen Oscar-Preisträgers Mahershala Ali (45) zu sehen.