Mit 65 Jahren Kim Basinger: Von Falten keine Spur

Ist Kim Basinger (65, "L.A. Confidential") in den Jungbrunnen gefallen? Die Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin zog am Wochenende bei einer Spendengala der gemeinnützigen Organisation "Last Chance for Animals" in Beverly Hills alle Blicke auf sich. Absolut faltenfrei präsentierte sich die 65-Jährige den Fotografen. Ihr cleanes Outfit unterstrich ihren jugendlichen Auftritt.