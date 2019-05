Mit 61 kann sie es immer noch Sharon Stone: Sexy Shooting samt legendärer "Basic Instinct"-Pose

Mit zurückgegeltem Haar, tiefem Ausschnitt, spitzen High Heels und verruchtem Blick posiert Stone breitbeinig vor der Kamera, wie sie auf ihrem Instagram-Account zeigt. Das Cover für die "Sex Issue"-Ausgabe des Magazins weckt sofort Erinnerungen an ihre berüchtigte Rolle Catherine Tramell. 1992 und 2006 verkörperte Stone im Erotikthriller "Basic Instinct" die mordende Schriftstellerin, die Männer reihenweise um den Finger wickelt, darunter Detective Nick Curran (Michael Douglas, 74). In einer Verhörszene, die in den 90er-Jahren für Aufruhr sorgte, spreizt Tramell auf einem Stuhl ihre Beine und gewährt den Polizisten einen kurzen Blick unter ihren Rock - von Unterwäsche keine Spur.