Das Rad war technisch so aufgemotzt, dass es deutlich schneller fährt und dadurch zulassungspflichtig wird. Die dafür nötige Zulassung sowie eine Fahrerlaubnis besaß der 28-Jährige nicht. Die Beamten stellten das Fahrrad am Montag sicher. Ein Gutachten soll ergeben, in welche Fahrzeugklasse das frisierte Elektrorad nun fällt. Dem Fahrer droht eine Geldstrafe. Mit welchen Konsequenzen der Besitzer zu rechnen hat, muss noch ermittelt werden.