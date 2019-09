Mit 54 Jahren "Simpsons"-Produzent J. Michael Mendel gestorben

Mendel hatte an 207 Folgen der beliebten Zeichentrickserie mitgewirkt und gewann drei Emmys für seine Arbeit an den "Simpsons". Sein Kollege, Simpsons-Autor Al Jean (58), beschreibt Mendel auf Twitter als "großartigen Typen". Einen vierten Emmy Award hatte Mendel für seine Arbeit an der Zeichentrickserie "Rick and Morty" erhalten. Sein dortiger Kollege, Autor und Synchronsprecher Justin Roiland (39), beschreibt in einem Tweet, er sei "zerstört" und wisse nicht, was er ohne Mendel an seiner Seite machen solle.