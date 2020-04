Mit 52 leblos aufgefunden "Sons of Anarchy"-Star Dimitri Diatchenko ist tot

Vom Horrorstreifen bis zur Komödie

Dimitri Diatchenko wirkte in zahlreichen US-Produktionen mit und wurde aufgrund seiner Herkunft gern für Rollen mit russischem Akzent gecastet. Zu seiner Filmografie zählen unter anderem "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" an der Seite von Harrison Ford (77), der Horrorstreifen "Chernobyl Diaries" oder die Komödie "Get Smart". Serienfans dürfte er vor allem aufgrund seiner Rolle in "Sons of Anarchy" ein Begriff sein.