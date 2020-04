Matra wurde am 19. November 1975 in Nürnberg geboren, wo sie mit 14 Jahren ihr erstes Jungtier bekommen und aufgezogen hat. Am 9. September 1993 zog sie in den Münchner Tierpark Hellabrunn um und wurde zum Lieblingsweibchen des 2018 verstorbenen Orang-Utan-Männchens Bruno. Mit Bruno zeugte sie insgesamt sechs weitere Kinder (zwei Männchen und vier Weibchen), die sich teilweise bereits fortgepflanzt haben.