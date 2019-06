Mit 35 Jahren gestorben Die Fußballwelt trauert um Ex-Stürmer-Star José Antonio Reyes

Neben dem FC Sevilla, bei dem Reyes mit 16 Jahren als Profi debütierte, melden sich auch viele weitere seiner ehemaligen Fußballklubs am Samstag in den sozialen Medien zu Wort. So schreibt Atlético de Madrid: "Die Atlético-de-Madrid-Familie trauert. Du wirst für immer in unseren Herzen sein." Espanyol Barcelona sowie Benfica Lissabon, Real Madrid und der FC Arsenal kondolieren ebenfalls. Letzterer auf sehr bewegende Weise.