Werner war im Sommer zu RB Leipzig gewechselt, hatte dem VfB immerhin 14 Millionen Euro Ablöse eingebracht. Doch die Ultras interpretierten das Ziel seines Wechsels wohl als eine Art Verrat.

Das Commando Cannstatt, die größte Ultragruppierung der Schwaben, gab anschließend eine Erklärung ab, in der es hieß: "Auch in dieser Transferperiode gab es wieder einen Abgang zum Brauseklub zu verzeichnen. Mittlerweile sind wir, was Spielerwechsel angeht, Realisten geworden und durchaus in der Lage, einen Spielerabgang zu akzeptieren, sofern er denn ehrlich und fair über die Bühne geht. Wer sich allerdings für RB Leipzig entscheidet, entscheidet sich für einen anderen Fußball. Er macht sich zum Angestellten einer Marketingmaßnahme und muss sich deshalb aus unserer Sicht die Charakterfrage gefallen lassen."

Werner wurde angefeindet, obwohl er gar nicht mehr da war – und musste sich das ganze Spektakel aus der Ferne anschauen.

3. Timo Werner: Eine Nation redet über eine Schwalbe

3. Dezember 2016, Gelsenkirchen, auf Schalke: Werner lässt sich beim Auswärtsspiel gegen die "Königsblauen" schon nach zwei Minuten im Strafraum fallen – die TV-Kameras zeigen: eine klare Schwalbe! Trotzdem zeigt Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Punkt. Der nur vermeintlich Gefoulte verwandelt selbst – und zieht damit den Unmut vieler Fans in Fußball-Deutschland auf sich.

"Ich würde es wirklich gern rückgängig machen. Weil es nicht richtig war", erklärte der Stürmer-Star später im Interview mit "Dein Spiegel", dem Kindermagazin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Doch da hatte sich in der Bundesliga schon ein unrühmlicher Fansong verbreitet, in dem Werner - mal wieder - wüst beleidigt wird.

4. Timo Werner: Während Länderspiel beleidigt

Der peinliche Höhepunkt der Anfeindungen: Im Länderspiel Anfang September 2017 in der Tschechischen Republik kam es zum Eklat! Beim 2:1 in Prag skandierten angebliche Fans der deutschen Nationalmannschaft immer wieder – und gut hörbar: "Timo Werner ist ein Hurensohn!" Markant: Der Stürmer hatte sogar das 1:0 für Deutschland erzielt.

"Katastrophe!", sagte Mats Hummels vom FC Bayern damals und schimpfte: "Ganz schlimm! Es fing schon bei der Schweigeminute vor dem Spiel an, da war es schon ein schlechtes Verhalten von einigen. Dann wurde Timo Werner beleidigt, bepöbelt. Und dann fangen sie an, diesen Scheiß zu rufen. Davon distanzieren wir uns komplett. Damit wollen wir nichts zu tun haben."

Drei Tage später feierten Tausende Anhänger Werner dagegen beim 6:0 gegen Norwegen in dessen Heimatstadt Stuttgart mit Sprechchören.

Werner wirkt trotz (oder gerade wegen) all dieser Erlebnisse gefestigt und selbstbewusst. Und könnte damit genau der richtige Spieler für den FC Bayern sein.

