Rosenheim - Das Zollamt in Rosenheim hat einen Kaffeeschmuggler auf frischer Tat ertappt. Die Beamten hatten den Mann auf einem Parkplatz der Autobahn 8 kontrolliert und dabei 128 Kilogramm des Wachmachers in seinem Kleintransporter sichergestellt, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der 44- Jährige sei auf dem Weg nach München gewesen, nachdem er einen Teil seiner Ladung bereits in Rosenheim ausgeliefert hatte.