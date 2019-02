Neuhausen - Am vergangenen Freitag konnte die Polizei gegen 23.50 Uhr zwei Autofahrer auf der Landshuter Allee beobachten, die sich augenscheinlich an Geschwindigkeit überbieten wollten. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Fahrzeuge mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit, wechselten mehrmals die Fahrspur und überholten sich gegenseitig, so dass der Eindruck eines illegalen Autorennens entstand.