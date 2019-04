Lappach - Im Landkreis Erding ist es am Montagnachmittag zu einem spektakulären Unfall gekommen: Ein Mann war gerade auf der Usenet Straße von Lappach aus in Richtung St. Wolfgang unterwegs. Knapp 200 Meter nach dem Kreisverkehr in St. Wolfgang wollte der Traktor-Fahrer nach links auf ein Feld einbiegen.