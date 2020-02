Großhadern – Am Samstagabend ist ein 13-Jähriger bei einem Feuer in einer Wohnung in der Immastraße in Großhadern schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Bub in seinem Kinderzimmer im Obergeschoss des Einfamilienhauses mit einem Chemiebaukasten experimentiert. Dabei sei ein Brand ausgebrochen, die Flammen sprangen auf die Kleidung des Jungen über.