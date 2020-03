Bis heute ungeklärt: Der Tote im Sportwagen

Mit durchschnittener Kehle wurde Stefan Pecher in der Nähe des Rotkreuzplatzes am Steuer seines Sportwagens gefunden. Fast 24 Jahre liegt der Mord an dem Truderinger Bankierssohn zurück. Der Fall ist noch immer nicht aufgeklärt. Die Ermittler vermuteten damals, dass es um ein missglücktes Drogengeschäft ging.

In der Nacht auf den 10. Mai 1996 wurde Pecher in der Blutenburgstraße vor der Hausnummer 120 in seinem Honda gefunden. Einem Nachbarn war der rote Flitzer aufgefallen, weil er eine Zufahrt blockierte.

Was niemand ahnte: Pecher führte ein geheimes Doppelleben. Nach außen war er der Sohn einer wohlhabenden Bankiersfamilie. Er hatte hochfliegende Pläne, wollte immer an das schnelle Geld. Mal träumte er, mit teuren Luxusuhren zu handeln, manchmal sollte es ein Restaurant sein, das ihn reich macht. Dann wollte er als Makler Luxuswohnungen vermitteln. Seine Handelsfirma dümpelte aber immer vor sich hin.

Seine Familie musste ihn finanziell unterstützen. Um an Geld zu kommen, soll Pecher laut Polizei drei Raubüberfälle verübt haben, darunter einen auf zwei Supermärkte. Zudem dealte er laut Polizei mit Drogen. Der damals 22-Jährige handelte auch mit Waffen. Die Kripo fand eine Maschinenpistole aus Tschechien, eine Pistole vom Typ Beretta sowie Munition für beide Waffen. Pecher hatte zudem eine scharfe Handgranate und zwei Handgranaten-Attrappen.

Lesen Sie hier: Coronavirus im Gefängnis - Eingesperrt, aber gesund?