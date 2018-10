Missbrauchsprozess am Landgericht Landshut Busfahrer missbraucht Achtjährige: Fast viereinhalb Jahre Knast

Wie schuldfähig ist der Busfahrer?

Dafür hatte das Landgericht gleich drei Gutachter aufgefahren, die sich mit dem körperlichen und geistigen Zustand von Wolfgang S. befassten. Dem Rentner ist eine vaskuläre Demenz diagnostiziert worden. Vor allem ging es dem Gericht um die Frage: Wieso wird ein über 70-jähriger Mann, bei dem vorher keine pädophilen Neigungen erkennbar waren, plötzlich bei einem minderjährigen Mädchen übergriffig und kann diesen Prozess von sich aus nicht stoppen?

In der Summe konnte keiner der Gutachter ausschließen, dass die vaskuläre Demenz Wolfgang S. in seiner Entscheidungsfähigkeit zu den Tatzeiten zumindest beeinträchtigt hat. Dennoch waren sie sich auch im Großen und Ganzen einig, dass der Rentner jederzeit in der Lage war, sein Handeln zu begreifen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für Wolfgang S. eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten, unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in Tateinheit mit der Herstellung pornografischer Schriften. Insgesamt 23 Mal habe sich S. nachweislich in verschiedenen Situationen an der Achtjährigen vergangen. Der Vorwurf der Vergewaltigung konnte dagegen nicht aufrecht erhalten werden.

Gericht schließt sich Staatsanwaltschaft an

Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Theo Ziegler schloss sich in der Urteilsbegründung in großen Teilen der Staatsanwaltschaft und dem vorgeworfenen Sachverhalt an, reduzierte die Strafe aber auf vier Jahre und vier Monate Haft. Zum einen wegen der Ausführungen der Gutachter, zum anderen wegen des Täter-Opfer-Ausgleichs, den S. bereitwillig anstrebt. Auch S' Aussage konnte das Gericht zumindest als Teilgeständnis werten.

Zu Lasten legte das Gericht Wolfgang S., der sein Bedauern ausdrückte, sich bei dem Opfer und der Familie entschuldigte, den langen Zeitraum (ein Jahr), die intensive Art des Missbrauchs und die seelische Belastung des Opfers aus. Zwar habe Wolfgang S. die sexuellen Handlungen nicht mit Gewalt durchgesetzt, aber das Mädchen jederzeit seinem Willen unterworfen.