Landshut - An sich sind Mädchen in Hotpants im Sommer kein seltener Anblick. Und das Tragen selbiger rechtfertigt auch keine sexuellen Übergriffe, stellte der Vorsitzender Richter Theo Ziegler am Montag in der Urteilsbegründung im Prozess gegen einen bekannten Landshuter Masseur und medizinischen Bademeister klar.