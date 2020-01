München - "Ein Freund rief mich an und fragte, ob bei mir alles in Ordnung sei." Im Radio sei gesagt worden, dass etwas in der Jutastraße los sein soll. So beginnt Paolo F. (60, Namen der Opfer geändert) am Montag im Mordprozess gegen Lion K. (21) die Schilderung des Moments, als er vom Tod seiner ältesten Tochter Francesca (25) erfuhr.