"Mir geht es sehr gut" Johannes B. Kerner mit Coronavirus infiziert

Johannes B. Kerner (55, "Kerners Kochbuch") wurde am Donnerstag positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Das hat der beliebte Moderator nun selbst bei Instagram erklärt. Er sei am gestrigen Morgen "mit sehr leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht", erzählt Kerner. "Um jedes Risiko zu vermeiden und schnell Klarheit zu erlangen, habe ich umgehend einen Covid-19-Test durchführen lassen." Er wollte "keinerlei Risiko für die Menschen in meinem Umfeld eingehen", wie er erklärt.