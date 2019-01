"Mir geht es großartig" Olivia Newton-John dementiert Gerüchte über bevorstehenden Tod

Im September 2018 hatte Olivia Newton-John in einem Interview in der TV-Sendung "Sunday Night" verraten, dass sie derzeit nicht - wie bislang bekannt war - zum zweiten Mal gegen den Krebs kämpfe, sondern zum dritten Mal. Sie habe bereits im Jahr 2013 eine entsprechende Diagnose bekommen. Im Mai 2017 gab sie bekannt, erneut an Brustkrebs erkrankt zu sein: "Ich dachte, es ist mein Leben und ich entschied mich einfach dafür, es für mich zu behalten", erklärte sie in der Show.