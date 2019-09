"Mir fallen alle Gelenke auseinander" Mundstuhl-Star Lars Niedereichholz kämpft mit der Midlife-Crisis

Seit rund 20 Jahren steht Lars Niedereichholz (51) als Teil des Komiker-Duos Mundstuhl auf der Bühne. Ob er aktuell wohl auch so viel zu lachen hat? Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sowie in seinem neuen Roman "Kannste so machen, ist dann halt kacke" bespricht der 51-Jährige die Vor- und Nachteile der Midlife-Crisis. Er selbst steckt mittendrin.