Addis Abeba - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will gleich zu Beginn seiner großen Auslandsreise nach Äthiopien am Montag das erste Afrikabüro des Freistaats eröffnen. In der Hauptstadt Addis Abeba soll künftig interessierten Unternehmen aus Bayern bei allen Fragen rund um Investitionen und Geschäfte in Afrika geholfen werden. Umgekehrt sollen auch Afrikaner auf der Suche nach Investoren dabei unterstützt werden, in Bayern fündig zu werden.