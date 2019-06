München - Das war's dann also für die Hoffnungen vieler Schüler und Eltern: Der Bewertungsschlüssel für die Abitur-Prüfungen in Mathematik wird in Bayern trotz aller Proteste nicht nachträglich korrigiert. "Das ist jetzt fix", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München. Nicht ganz unerwartet, wie sich am Donnerstag bereits angedeutet hatte.