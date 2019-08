Miniserie von Showtime Neues Serien-Projekt: Gal Gadot wird zur Erfinderin Hedy Lamarr

Für den US-amerikanischen Sender Showtime schlüpft Schauspielerin Gal Gadot (34) bald in die Rolle einer realen "Wonder Woman". In einer geplanten Miniserie soll die israelische Darstellerin Hedy Lamarr (1914-2000) verkörpern, die im vergangenen Jahrhundert sowohl als Schauspielerin als auch als Erfindern für Aufsehen sorgte. Dementsprechend wird sich die Serie mit Feminismus zu Zeiten der goldenen Hollywood-Ära sowie während des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen, wie unter anderem "Deadline" berichtet.