Der Verdächtige saß bereits in Untersuchungshaft

Die Mühe, nach dem Verdächtigen zu fahnden, konnte sich das ermittelnde K92 sparen. Der Gesuchte sitzt nämlich derzeit in der JVA in Mühldorf in Untersuchungshaft wegen eines Verkehrsdelikts. Die Zeit im Gefängnis wird sich für den mutmaßlichen Einbrecher nun noch einmal verlängern.