"Wir haben unsere Streifen sensibilisiert und darauf hingewiesen, dass der Vorfall in Halle in Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung steht", sagte ein Polizeisprecher. An diesem Freitag ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Auch in München feierten diesen zahlreiche Juden.