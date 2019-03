Zugeschlagen hat der Mann mindestens sieben Mal an einer Tankstelle an der Landsberger Straße in Germering. Hinzu kommt ein weiterer Fall aus München – hier war es eine Tankstelle in der Allacher Straße. Daneben berichtet die Polizei von zwei weiteren Fällen im schwäbischen Mering. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 11. Januar 2018 bis zum 23. Februar 2019.